L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Salvini, che si è mostrato irritato e ha rivendicato l'incontro con Robinson, definendolo un gesto di libertà di parola. La posizione della Lega in Europa contro la legge bavaglio viene sottolineata, evidenziando la volontà di difendere il diritto di incontrare chi si desidera e di esprimersi senza censure. Un approfondimento sul contesto politico e sulle implicazioni di queste scelte.

Per quanto riguarda “la libertà di parola e pensiero, la Lega è stato l’unico partito ad aver votato in Europa contro la legge bavaglio in base alla quale domani possono decidere cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge o cosa non risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare Salvini. Potrò incontrare chi fico secco ho voglia di incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno?”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila), dopo le polemiche sull’incontro con Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini irritato rivendica l’incontro con lo xenofobo Robinson: “Vedo chi fico secco voglio” – Video

L’estremista Robinson al Mit spacca FI e Lega. Tajani: “Incompatibile con i miei valori”. Salvini: “Vedo chi voglio”L’arrivo di Tommy Robinson al ministero dei Trasporti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della maggioranza.

Tajani: «Robinson incompatibile con i miei valori. Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò»Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha dichiarato che Robinson è incompatibile con i suoi valori e ha precisato che non incontrerà Salvini, che ha recentemente incontrato l’esponente di estrema destra britannica, Tommy Robinson.

