Matteo Salvini ha ribadito la stabilità della leadership della Lega, affermando che chi lascia il partito si perde nel nulla. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l’importanza di firmare accordi strategici per evitare la disfatta. In un contesto di continuità politica, queste dichiarazioni riflettono l’intento di mantenere coesione e obiettivi condivisi tra le principali figure di governo.

Nessun cambio nella leadership, solo nei giornali. Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, ha risposto oggi, 25 gennaio, alle voci di un possibile cambio alla segreteria del partito durante la kermesse "Idee in movimento" a Rivisondoli, in Abruzzo. "Alcuni giornali da anni pronosticano la mia sostituzione, ma l'unica cosa che cambia è il loro editore", ha dichiarato Salvini. Saldi nei principi e senza compromessi. Rivolgendosi ai partecipanti, il vicepremier ha sottolineato l'importanza della civiltà e del rispetto reciproco: "Chi cena con noi prende atto che usiamo le posate, che apriamo la porta con un sorriso, che diciamo grazie e per favore.

