Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che chi lascia il partito rischia di perdere ogni riferimento politico, escludendo però una menzione specifica a Vannacci. Nel corso di un intervento a Rivisondoli, ha sottolineato che l’obiettivo della formazione è mantenere coesione e obiettivi condivisi, rimarcando che la poltrona non rappresenta il fine ultimo. La sua presa di posizione riflette l’importanza di consolidare il gruppo e i valori della Lega.

Rivisondoli (Aquila), 25 gennaio 2026 – "Per qualcuno la poltrona è un fine. Non abbiamo bisogno di voi, non ci mancherete". Matteo Salvini parla dal palco Rivisondoli per la chiusura della manifestazione organizzata dalla Lega in Abruzzo e le sue parole sembrano un chiaro riferimento al generale Roberto Vannacci, suo vicesegretario ed eurodeputato, che a breve potrebbe annunciare la sua uscita dal Carroccio e la fondazione di un nuovo partito. "Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti? Via. La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio senza rancore e col sorriso", continua il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvini: “Chi esce dalla Lega finisce nel nulla”. Avvertimento a Vannacci? “Non mi riferivo a lui”

Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico.

Salvini scarica Vannacci: "Non servono pesi improduttivi, c'è chi pensa alla poltrona, chi esce dalla Lega finisce nel nulla" - VIDEOIl rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Firenze, Salvini: Vannacci è un contributo in più per la Lega

Argomenti discussi: Salvini: Chi entra in classe con una lama di 20 centimetri non è il benvenuto; Salvini: Chi esce da Lega finisce nel nulla. E sarò libero di incontrare chi voglio?; Selfie con neonazista, è bufera su Salvini: Scambio di idee; Salvini, chi in classe ha una lama di 20 cm non è il benvenuto.

Salvini: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Avvertimento a Vannacci? Non mi riferivo a luiIl vicepremier e segretario del Carroccio dal palco di Rivisondoli in Abruzzo difende anche la sua scelta di incontrare Tommy Robinson, esponente dell'estrema destra britannica ... quotidiano.net

Salvini avverte: «Chi esce dalla Lega finisce nel nulla, ma non parlo di Vannacci». La chiusura della kermesse«Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi ... msn.com

'CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA' – MATTEO SALVINI VS VANNACCI: 'NON SIAMO UNA CASERMA' x.com

Quanta competenza esce fuori da Salvini Perché lui fa il vicepremier, il ministro e tu no Ditele voi tutte queste cose insieme TRUMP, XI JINPING, L'IRAN, IL VENEZUELA, ISRAELE, GAZA, RUSSIA, UCRAINA, PETROLIO, IL MONDO, TAIWAN, LE LUCI, IL DI - facebook.com facebook