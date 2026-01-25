Salvini | Chi esce da qui finisce nel nulla la nostra forza è la truppa

Durante i tre giorni di incontro a Rivisondoli, amministratori e militanti della Lega hanno confermato come la direzione del partito sia guidata da Matteo Salvini. Le dichiarazioni del leader, tra cui quella sulla forza della truppa, sottolineano l'importanza di una strategia unitaria e condivisa, che rappresenta il punto di riferimento per tutti i membri del movimento.

AGI - Gli amministratori e i militanti della Lega che per tre giorni si sono riuniti a Rivisondoli non hanno dubbi: la linea del partito la decide Matteo Salvini. E il segretario federale, riassume il vicesegretario Claudio Durigon chiudendo 'Idee in movimento', ha a disposizione "una classe dirigente preparata", capace di "progettare il Paese" nell'unità, perché la Lega, afferma ripetendo le parole pronunciate da Luca Zaia, "è una e indivisibile". Salvini incassa e nel suo intervento (dura oltre un'ora) spiega che il suo partito è "una famiglia, non una caserma, anche se qualcuno mi chiama Capitano. 🔗 Leggi su Agi.it

