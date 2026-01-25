Salvini ha recentemente sottolineato l'importanza della famiglia tradizionale, affermando che essa si basa su un uomo e una donna. In vista del 18 aprile, invita i cittadini a partecipare a una manifestazione in piazza per difendere i valori dell’Occidente. La sua posizione evidenzia l’attenzione alle radici culturali e sociali, ritenute fondamentali per garantire il futuro del Paese.

"La famiglia che si fonda su uomo e donna è quello che ci dà la garanzia di essere qui nei prossimi anni". Parla chiaro il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla terza giornata del convegno 'Idee in cammino', organizzato dalla Lega a Rivisondoli, in Abruzzo. "Nessuna discriminazione. La Sinistra vuole l'arcobaleno? Allora io ne voglio cinque, voglio arcobaleni ovunque ma nel rispetto della storia, altrimenti la nostra generazione è una delle ultime". La difesa della famiglia tradizionale, decondo Salvini, è anche la difesa dei valori dell'Occidente:"Vi aspetto il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini all'attacco: "La famiglia è basata su un uomo e una donna. Il 18 aprile in piazza per difendere l'Occidente""

