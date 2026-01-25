Salvini a Zelensky | Amico mio stai perdendo la guerra | devi scegliere tra sconfitta e disfatta

Durante un evento a Rivisondoli, Matteo Salvini ha rivolto un appello a Volodymyr Zelensky, sottolineando la necessità di cercare una soluzione diplomatica. Il leader della Lega ha evidenziato l'importanza di firmare un accordo di pace per evitare ulteriori conseguenze negative e ha invitato il presidente ucraino a considerare questa possibilità, sottolineando la responsabilità di agire per il bene del Paese e della regione.

Dal palco della kermesse leghista di Rivisondoli, Salvini ha attaccato duramente il presidente ucraino Zelensky, invitandolo a firmare al più presto un accordo di pace.

Salvini: “Chi esce da Lega finisce nel nulla”. A Zelensky: “Amico mio stai perdendo, firma accordo”Le recenti dichiarazioni di Salvini e Zelensky attirano l’attenzione sulla situazione politica e diplomatica attuale.

Ucraina, Salvini: Zelensky dopo tutti i soldi e gli aiuti ha pure il coraggio di lamentarsi, deve scegliere tra sconfitta o disfattaDall'Ucraina alla politica interna: le dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega durante l'evento Idee in movimento a Rivisondoli (L'Aquila) ... affaritaliani.it

