Salernitana senza alibi | Lescano e Ferraris in attacco per battere il Sorrento

La Salernitana si prepara ad affrontare il Sorrento a Potenza, consapevole dell'importanza della vittoria per ridurre il divario con il Benevento. Con Lescano e Ferraris in attacco, la squadra si concentra sull'obiettivo di ottenere i tre punti e mantenere aperta la possibilità di una rimonta in classifica. Dopo il risultato del Benevento, il match rappresenta un'occasione chiave per la squadra di mettere pressione e proseguire il percorso di recupero.

Non c'è più tempo e gli alibi adesso sono davvero azzerati: dopo la vittoria del Benevento nell'anticipo contro il Siracusa, la Salernitana può e deve solo vincere a Potenza contro il Sorrento per far rientrare il divario con i sanniti nei margini della rimonta ancora possibile (da -9 a -6).

Il giorno di Lescano: La Salernitana ufficializza l’arrivo del centravanti ArgentinoLa Salernitana ha ufficializzato l'acquisto del nuovo attaccante argentino, Lescano, che vestirà la maglia numero 32.

