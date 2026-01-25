Salento malore in palestra | un 63enne salvato dal 118
Un uomo di 63 anni ha accusato un malore improvviso durante la fase di riscaldamento in palestra nel Salento. Dopo il crollo a terra, i soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e stabilizzare le sue condizioni. L'episodio evidenzia l'importanza di conoscere i segnali di emergenza e di agire tempestivamente in situazioni di crisi sanitaria.
Un malore improvviso durante le prime fasi del riscaldamento, il crollo sul pavimento della palestra e la corsa disperata contro il tempo. È accaduto nel pomeriggio di sabato a Cavallino (Lecce), dove un uomo di 63 anni, operatore di Sanitaservice e atleta esperto delle arti marziali, è stato colpito da un infarto mentre si accingeva a iniziare il suo consueto allenamento. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 mentre si trovava in arresto cardiaco. Grazie alla tempestività delle manovre rianimatorie, il suo cuore ha ripreso a battere ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
