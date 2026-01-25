Salento malore in palestra | un 63enne salvato dal 118

Un uomo di 63 anni ha accusato un malore improvviso durante la fase di riscaldamento in palestra nel Salento. Dopo il crollo a terra, i soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e stabilizzare le sue condizioni. L'episodio evidenzia l'importanza di conoscere i segnali di emergenza e di agire tempestivamente in situazioni di crisi sanitaria.

Un malore improvviso durante le prime fasi del riscaldamento, il crollo sul pavimento della palestra e la corsa disperata contro il tempo. È accaduto nel pomeriggio di sabato a Cavallino (Lecce), dove un uomo di 63 anni, operatore di Sanitaservice e atleta esperto delle arti marziali, è stato colpito da un infarto mentre si accingeva a iniziare il suo consueto allenamento. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 mentre si trovava in arresto cardiaco. Grazie alla tempestività delle manovre rianimatorie, il suo cuore ha ripreso a battere ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, malore in palestra: un 63enne salvato dal 118 Malore in palestra, salvato dai compagniVenerdì sera a Mirabello si è vissuto un momento di grande tensione durante una partita di pallavolo maschile, quando un giocatore ha accusato un malore. Colto da arresto cardiaco nel salernitano: uomo salvato dal 118Nel primo pomeriggio di oggi, in un comune della provincia di Salerno, un uomo di 45 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Salento, malore in palestra: un 63enne salvato dal 118Un malore improvviso durante le prime fasi del riscaldamento, il crollo sul pavimento della palestra e la corsa disperata contro il tempo. È accaduto nel pomeriggio di sabato a ... quotidianodipuglia.it MALORE IMPROVVISO IN ALLENAMENTO: MUORE A 39 ANNI RICCARDO CHETTA La tragedia si è consumata a Collepasso, nel Salento. Riccardo Chetta, 39 anni, è stato colpito da un malore improvviso durante un allenamento di calcio con la squadra a - facebook.com facebook #malore durante l' #allenamento di calcio (amatoriale): muore 39enne nel Salento x.com

