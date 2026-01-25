Un errore informatico ha portato alla registrazione di una donna di 105 anni come paziente di un pediatra, secondo quanto riportato da Repubblica. La vicenda, che ha dell'incredibile, ha causato la cancellazione dai registri dei medici di base e la riassegnazione a un professionista per bambini. Un episodio che mette in luce le criticità e le conseguenze degli errori digitali nel settore sanitario.

Una donna di 105 anni di è ritrovata assegnata ad un pediatra. La vicenda incredibile ma vera è raccontata da Repubblica. L’anziana, di Lizzanello, era annoverata nei registri dei medici di base ma per un errore telematico l’età è stata riportata male. E come, oltretutto: la signora figurava come una bambina di cinque anni. L'articolo Salento: ha 105 anni, cancellata dai registri dei medici di base e assegnata a un pediatra. Per il computer ha 5 anni Clamoroso errore informatico proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: ha 105 anni, cancellata dai registri dei medici di base e assegnata a un pediatra. Per il computer ha 5 anni Clamoroso errore informatico

Falla nel sistema sanitario informatizzato, a 105 anni finisce dal pediatraIn un sistema sanitario informatizzato, anche a 105 anni si può dover visitare il pediatra, evidenziando le criticità di una burocrazia complessa.

Leggi anche: Indagato il pediatra che ha dimesso la bimba di 2 anni morta a Borgo Valbelluna (Belluno)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Muore a 105 anni nonna Carmela, tra le 10 persone più anziane d'Italia; Salento, nonna Rosaria compie 106 anni: il lavoro al bar di famiglia, la passione per il cucito e i cinque figli; Sanità, errore digitale: a 105 anni spedita dal pediatra. Il sistema non riconosce i centenari; A 105 anni cancellata dal registro medici di base e assegnata a pediatra: Per il sistema ha 5 anni.

Succede a Lizzanello, dove una donna è prima scomparsa dai registri per poi riapparire come minoreUn errore nei sistemi informatici ha stravolto l’identità sanitaria di una donna di 105 anni, residente a Merine, facendola tornare all'età di cinque anni. Succede a Lizzanello, dove la sanità ... leccesette.it

Salento, nonna Rosaria compie 105 anni: il lavoro al bar di famiglia, la passione per il cucito e i cinque figliRosaria Solombrino, ieri 15 gennaio, ha spento ben 106 candeline ed è la più longeva cittadina di Melpignano. Si è sposata a 23 ... msn.com

Tragedia nelle campagne di Ugento, in Salento, dove un uomo di 53 anni, Walter Basile, ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori agricoli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un grosso tronco che, per cause a - facebook.com facebook

Salento, abusi sessuali: condannato a 11 anni il padre che non avrebbe difeso le figlie dallo "zio" x.com