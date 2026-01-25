Sala Consilina ulivo ultracentenario tra i monumenti naturali della Campania
Sala Consilina, nel cuore del Salernitano, ospita un ulivo ultracentenario riconosciuto come monumento naturale della Campania. Questo esemplare rappresenta un importante patrimonio ambientale e storico per la regione, testimonianza di una tradizione agricola radicata nel territorio. La presenza di questo albero contribuisce a rafforzare l’identità naturale e culturale di Sala Consilina, offrendo un punto di interesse per chi desidera conoscere le peculiarità della regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Anche Sala Consilina, nel Salernitano, può vantare un proprio esemplare inserito nell’elenco regionale dei monumenti naturali della Campania. Si tratta di un ulivo ultracentenario che cresce lungo via Luigi Sturzo, nell’area adiacente al cimitero comunale, ora ufficialmente riconosciuto tra gli alberi di particolare pregio del territorio campano. Il riconoscimento è arrivato con l’approvazione del 19° aggiornamento dell’elenco regionale, varato dalla Regione Campania con decreto del 20 gennaio 2026, su segnalazione dell’ Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
