Sandro Sabatini ha commentato le strategie di Inter e Milan, sottolineando l'importanza di Niclas Fullkrug per il Milan, definendolo un acquisto di valore. Ha inoltre menzionato Rafael Leao, invitando a valutare eventuali offerte. Le sue parole offrono uno spunto per riflettere sulle decisioni di mercato dei due club in vista della stagione.

"Secondo me Fullkrug dovrebbe essere titolare". Parte così l'analisi del giornalista Sandro Sabatini in vista della partita di questa sera tra Roma e Milan. Sabatini aggiunge dal suo video su 'YouTube': "E' vero anche quello che dicono gli allenatori ovvero che la formazione degli ultimi 30 minuti può essere più decisiva di quella iniziale. Fullkrug, pur non essendo un fenomeno di piede, come lui di testa e di carattere non ce ne sono tanti". Sabatini continua sul tedesco: "Il Milan l'ha pagato tra prestito e diritto di riscatto 5 milioni. Mi sembra un super affare fatto da Tare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Per me il titolare è Fullkrug. Super affare. Vedrei quanto ti offrono per Leao”

È un super Maignan. Füllkrug il guerriero. Leao va a fiammateL'incontro vede un Maignan impeccabile, autore di interventi decisivi, e Füllkrug, il guerriero in campo.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: piovono infortuni. Leao torna. Fullkrug titolare?In vista della partita Cagliari-Milan, crescono le preoccupazioni per le assenze e gli infortuni che coinvolgono entrambe le squadre.

