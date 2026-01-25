Sabalenka e Alcaraz ai quarti

Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz si sono qualificati per i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne. Entrambi i tennisti, rispettivamente testa di serie, hanno dimostrato solidità e determinazione nel loro percorso nel torneo. La loro presenza tra i migliori promette un’ulteriore fase di competizione interessante e ricca di spunti tecnici, con l’obiettivo di proseguire verso la conquista del titolo.

2026-01-25 11:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Le teste di serie Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz hanno raggiunto sani e salvi i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne. Sabalenka ha esteso il suo regno come regina del tiebreak ottenendo la quarta presenza consecutiva negli ottavi mentre Alcaraz ha eliminato la sfida di Tommy Paul. Anche Coco Gauff, terza testa di serie, è arrivata al terzo quarto di finale consecutivo vincendo 6-1 3-6 6-3 sulla ceca Karolina Muchova in una partita del tardo pomeriggio alla Margaret Court Arena.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Australian Open, Alcaraz e Sabalenka ai quarti. Lunedì ottavi per Sinner, Musetti, DarderiLeggi su Sky TG24 l'articolo Australian Open, Alcaraz e Sabalenka ai quarti. Lunedì ottavi per Sinner, Musetti, Darderi ... tg24.sky.it

Carlos Alcaraz s’impone su Tommy Paul, è ai quarti degli Australian OpenC'è il nome del primo giocatore che, in questa seconda domenica degli Australian Open, va tra i migliori otto agli Australian Open 2026. Non è nemmeno ... oasport.it

AUSTRALIAN OPEN | Alcaraz sconfigge Paul e si qualifica ai quarti. Prosegue la corsa del n'1 a mondo. L'americano battuto 7-6, 6-4, 7-5. Anche Sabalenka e Gauff superano il turno #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/01/25/australian-open-alc - facebook.com facebook

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com