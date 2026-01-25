Rugby Serie A elite femminile | niente sorprese nella nona giornata di campionato

La nona giornata di Serie A Elite Femminile di rugby si è conclusa senza cambiamenti nelle posizioni di vertice. Le partite disputate oggi a Napoli, Colorno e Padova hanno confermato gli equilibri di classifica, offrendo risultati chiari e senza sorprese. Questo turno sottolinea la stabilità delle squadre leader e la continuità del livello di competizione nel campionato.

Il nono turno di Serie A Elite Femminile, disputato oggi, conferma gli equilibri di alta classifica e regala risultati netti sui campi di Napoli, Colorno e Padova. Le vittorie di Valsugana, Colorno e CUS Milano, tutte arrivate con il bonus offensivo, scandiscono una giornata segnata anche dal rinvio della sfida tra Villorba e Benetton Treviso, posticipata a causa delle cattive condizioni del terreno di gioco dopo i nubifragi dei giorni scorsi. Un rinvio che congela temporaneamente la lotta al vertice, permettendo a Valsugana di tornare da sola in testa. A Colorno le Furie Rosse di coach Mordacci superano con autorità il CUS Torino 40-12.

