Rugby Giacobazzi ko ma punto bonus

Nel match di rugby tra Piacenza e Giacobazzi, la squadra ospite ha perso, ma ha conquistato il punto bonus. La partita si è conclusa con il punteggio di 40-31 per Piacenza, evidenziando un confronto equilibrato e combattuto. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo uno spettacolo di livello. La sfida rappresenta un momento importante nel campionato, con i risultati che influenzano la classifica generale.

