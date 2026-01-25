Rugby Giacobazzi ko ma punto bonus
Nel match di rugby tra Piacenza e Giacobazzi, la squadra ospite ha perso, ma ha conquistato il punto bonus. La partita si è conclusa con il punteggio di 40-31 per Piacenza, evidenziando un confronto equilibrato e combattuto. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo uno spettacolo di livello. La sfida rappresenta un momento importante nel campionato, con i risultati che influenzano la classifica generale.
piacenza 40 giacobazzi 31 PIACENZA: Manciulli; Essien (41' Botti), Beghi, Guerra B., Bertorello; Biffi (50' Ravilli F.), Ravilli D. (58' Bacciocchi); Cornelli (70' Bilal), Marazzi, Savi; Melegari, Lekic (53' Bonatti); Greco (49' Codazzi), Guerra J. (53' Alberti), Lovotti (49' Dapaah). All. Forte. GIACOBAZZI: Trotta; Traversi, Mazzi, Orlandi,Petti (49' Serradimigni); Zerbini, Esposito (41' Righi Riva); Bellei, De Luca (66' Operoso), Flores (49' Benassi); Venturelli M. (55' Covi), Zanni (49' Cojocari); Malisano (53' Ori), Rodriguez (66' Rizzi), Morelli (78' Malisano). All. Guareschi. Arbitro: Angelucci di Livorno Marcature: 6' meta Malisano tr Mazzi, 11' meta Biffi tr Guerra B.
