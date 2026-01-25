Rubava gli incassi del distributore automatico

La Polizia ha denunciato un uomo di 35 anni per aver sottratto gli incassi di un distributore automatico presso un’azienda di Ravenna. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di identificare l’autore del furto, contribuendo a chiarire l’episodio e a tutelare i beni dell’azienda.

La Polizia ha denunciato all'Autorità Giudiziaria un 35enne italiano accusato di aver commesso il furto dell'incasso di un distributore automatico installato presso un'azienda ravennate, infatti le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare l'autore del reato. La vicenda inizia lo scorso dicembre, con la presentazione, da parte del titolare della società che installa e gestisce i distributori di cibi e bevande, di una querela per una serie di furti patiti: in particolar modo, ignoti avrebbero in diverse occasioni asportato l'incasso custodito nel macchinario per una somma complessiva superiore ai mille euro.

