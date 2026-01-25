Un rottweiler lasciato libero nel parco di via Poma ha suscitato diverse preoccupazioni tra i residenti. I padroni, infatti, sono stati recentemente denunciati per aver permesso all’animale di circolare senza guinzaglio, sollevando dubbi sulla sicurezza di tutti gli utenti dell’area verde. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di tutela e sicurezza negli spazi pubblici dedicati agli animali.

"C’è un rottweiler che viene lasciato libero dal suo padrone nel parco in via Poma e che crea non poche preoccupazioni. Ieri si è sfiorata una rissa con altri cani". La denuncia è di alcuni proprietari di cani che portano i rispettivi "Fido" al parco Trulla, nella zona di Pantano, un tempo tristemente noto per essere il parco Lambro di Pesaro, dove a imperversare era la droga che ha mietuto decine di vittime da quelle parti. Poi, nel nuovo millennio e grazie all’interessamento della circoscrizione, il parco è stato bonificato dalla droga, attrezzato con un piccolo anfiteatro, panchine, parco giochi e anche uno sgambatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rottweiler lasciato libero al parco". Troppi rischi: i padroni denunciano

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-0 LIVE: padroni di casa due volte vicini al bis, che rischi per i bianconeri!

Leggi anche: Cormano, passeggiata a sei zampe: padroni e cani al Parco della Balossa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rottweiler Fights a Lion to Save a Child

Argomenti discussi: Rottweiler lasciato libero al parco. Troppi rischi: i padroni denunciano.

Rottweiler lasciato libero al parco. Troppi rischi: i padroni denuncianoC’è un rottweiler che viene lasciato libero dal suo padrone nel parco in via Poma e che crea non poche preoccupazioni. Ieri si è sfiorata una rissa con altri cani. La denuncia è di alcuni proprietar ... ilrestodelcarlino.it

Danko è un bellissimo rottweiler di 5 anni lasciato in pensione. È un cane buono con le persone, abituato alla routine di casa, compatibile con le femmine. Si trova in provincia di Lecco. Si cede a conoscitori della razza previo colloquio di preaffido da parte di u - facebook.com facebook