Ronda e Policiano Una domenica di corsa

Questa mattina ha preso il via la sedicesima edizione della Ronda Ghibellina a Castiglione del Lago. Con 1.537 partecipanti, l’evento si conferma come uno dei più partecipati della storia della manifestazione e del territorio, offrendo un’occasione di sport e aggregazione per appassionati e cittadini. La corsa si inserisce nel calendario locale come momento di grande coinvolgimento, promuovendo un’attività sana e condivisa.

Al via questa mattina la sedicesima edizione della Ronda Ghibellina. Un'edizione che è già entrata nella storia della manifestazione e degli eventi sportivi castiglionesi con 1537 partecipanti complessivi, toccando il record assoluto di adesioni. Gli iscritti provengono da 26 nazioni straniere, a conferma dell'interesse crescente verso la manifestazione anche oltre i confini italiani. Sul fronte nazionale sono rappresentate 81 province italiane su 107, oltre tre quarti del totale. Tra le province più presenti figurano Arezzo, che si conferma il bacino principale, seguita da Perugia, Roma, Firenze, Siena e Pisa.

