Romagnoli saluta i tifosi prima dell'addio la Lazio rende tutto surreale | Mai stato sul mercato

La Lazio ha diffuso un comunicato nella giornata di domenica 25 gennaio, poche ore dopo la partita contro il Lecce, durante la quale Alessio Romagnoli ha salutato i tifosi al termine della partita. La nota ufficiale della società ha chiarito che il giocatore non è mai stato sul mercato, confermando l’intenzione di proseguire il suo percorso con il club. Un momento che ha suscitato molte interpretazioni tra i supporter e gli addetti ai lavori.

La Lazio ha emesso nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a poche ore da Lecce-Lazio che ha visto a fine gara Alessio Romagnoli salutare i propri tifosi al Via del Mare. Smentendo la cessione e rendendo tutto oltre il surreale: "Mai sul mercato, al centro del progetto sportivo".🔗 Leggi su Fanpage.it Lazio, Romagnoli resta: “Mai stato sul mercato”La Lazio ha ufficialmente confermato che Alessio Romagnoli rimarrà alla squadra, escludendo qualsiasi interesse di mercato. Romagnoli resta, lo annuncia la Lazio: «Non è mai stato sul mercato, è un elemento centrale»La Lazio conferma che Alessio Romagnoli rimarrà nel club, sottolineando che non è mai stato sul mercato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Lazio, il saluto di Romagnoli che sa di addio ai tifosi: lo aspetta il Qatar. VIDEO; Il bellissimo gesto di Romagnoli sotto il settore dei tifosi della Lazio a Lecce: prima li saluta, poi...; Lazio, Romagnoli saluta i tifosi: Sempre nel cuore. E Zaccagni chiede aiuto al settore: Noi soli, dateci una mano; Lazio, Romagnoli saluta commosso i tifosi. Romagnoli saluta i tifosi ma la Lazio lo blocca: Non è sul mercatoPugno duro, almeno apparentemente, della Lazio su Alessio Romagnoli. Il difensore che era in procinto di lasciare il club per accasarsi nel club di Roberto Mancini ieri a Lecce ha saluto anche ... firenzeviola.it Lazio, Romagnoli saluta i tifosi. Sarri: È un ridimensionamentoAlessio Romagnoli saluta la Lazio, in partenza per l'Al-Sadd. Le dure parole di Maurizio Sarri sul mercato: È un ridimensionamento. europacalcio.it Secondo quanto sostenuto dal club, le trattative per Ruben Loftus-Cheek dal Milan e Lazar Samardzic dall’Atalanta sarebbero saltate per manovre di disturbo. Nel frattempo, dopo Castellanos e Guendouzi la Lazio saluta anche Romagnoli - facebook.com facebook Romagnoli saluta la sua Lazio Lo aspetta Mancini I dettagli x.com

