Romagnoli saluta i tifosi prima dell'addio la Lazio rende tutto surreale | Mai stato sul mercato

La Lazio ha diffuso un comunicato nella giornata di domenica 25 gennaio, poche ore dopo la partita contro il Lecce, durante la quale Alessio Romagnoli ha salutato i tifosi al termine della partita. La nota ufficiale della società ha chiarito che il giocatore non è mai stato sul mercato, confermando l’intenzione di proseguire il suo percorso con il club. Un momento che ha suscitato molte interpretazioni tra i supporter e gli addetti ai lavori.

