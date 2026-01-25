La Lazio conferma che Alessio Romagnoli rimarrà nel club, sottolineando che non è mai stato sul mercato. Il difensore, considerato un elemento centrale, ha suscitato diverse speculazioni di trasferimento, ma la società ribadisce il suo ruolo importante all’interno della squadra. Romagnoli, finora sempre presente in rosa, continua così il suo percorso con la Lazio, consolidando la sua posizione come leader nello spogliatoio.

Alessio Romagnoli era stato più volte accostato all’Al-Sadd nelle ultime settimane. Al punto che nell’ultima gara pareva aver salutato pure i tifosi, da leader dello spogliatoio e della squadra. Sarri stesso aveva speso parole, sia in conferenza che nel post-partita a Dazn di Lecce-Lazio (finita 0-0 ieri) su quanto fosse importante la sua presenza a livello di guida per il resto della difesa. E sappiamo per Sarri quanto conti, nonostante ora la Lazio abbia altri pensieri (mercato bloccato in estate e ora giocatori demotivati e spenti, ridimensionamento evidente ndr). Romagnoli resta a Roma, la nota della Lazio “sta” con Sarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Romagnoli resta, lo annuncia la Lazio: «Non è mai stato sul mercato, è un elemento centrale»

Clamoroso Lazio, Lotito blocca la cessione di Romagnoli: "Mai messo sul mercato"Il club Lazio ha annunciato che Alessio Romagnoli rimarrà nella rosa, bloccando la cessione.

**Calcio: Lazio, 'Romagnoli mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste'**La Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato considerato in vendita e continuerà a far parte della rosa biancoceleste.

