Romagnoli-Lazio svolta pazzesca poco fa | il comunicato ufficiale

La recente decisione della Lazio su Romagnoli rappresenta un cambiamento importante per il club. In seguito all’annuncio ufficiale, si delineano nuovi scenari per il difensore e la squadra. Di seguito, i dettagli sulla scelta adottata e le implicazioni per il futuro del calciatore e della società.

Altro colpo di scena in casa Lazio: la decisione su Romagnoli lascia tutti i tifosi a bocca aperta, ecco i dettagli. Sembrava destinato a dire addio alla Lazio come dimostra il saluto riservato ai tanti tifosi biancocelesti al termine del match di ieri sera contro il Lecce, ma Alessio Romagnoli non si tocca. Almeno per ora. A ribadirlo è la stessa società capitolina attraverso questo co municato ufficiale: “ La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra ”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

