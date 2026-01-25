Roma | uomo muore investito dalla metropolitana in stazione Subaugusta ipotesi suicidio

Nella stazione Subaugusta della metropolitana di Roma, un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un treno. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, con le autorità che stanno valutando le cause, tra cui l’ipotesi di un gesto volontario. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle aree di transito pubblico della città.

Una tragedia si è consumata nella stazione Subaugusta, situata lungo la linea A della metropolitana di Roma, dove un uomo ha perso la vita questo pomeriggio dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15:00. Ipotesi di suicidio. Secondo le informazioni raccolte, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un suicidio, poiché l’uomo sarebbe stato visto gettarsi sui binari proprio mentre il convoglio si avvicinava in direzione Battistini. Interventi delle autorità. In seguito alla segnalazione dell’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, i quali hanno constatato il decesso della persona coinvolta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Dramma sulla linea A a Subaugusta: muore travolto dalla metropolitanaNel pomeriggio del 25 gennaio 2026, sulla linea A della metropolitana a Roma, si è verificato un grave incidente presso la fermata Subaugusta.

