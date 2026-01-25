Roma | sorpreso a rovistare di notte a casa di un’anziana a Monti arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato nel rione Monti, a Roma, dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno dell’abitazione di un’anziana. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e garantito la sicurezza della residente. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, evidenziando l’importanza di vigilare sulla sicurezza nelle aree centrali della città.

Un uomo di 55 anni è stato sorpreso mentre rovistava all’interno dell’abitazione di una signora anziana nel rione Monti, a Roma. Questo episodio ha portato all’arresto dell’uomo da parte dei carabinieri. La situazione è iniziata nel cuore della notte, precisamente in un appartamento situato in via Palermo, dove il soggetto, un trasfertista con precedenti penali e originario della provincia di Latina, è riuscito a entrare nell’abitazione al quarto piano forzando una porta finestra. Intervento tempestivo dei carabinieri. La proprietaria dell’appartamento, che si trovava al terzo piano dove solitamente dorme, è stata svegliata da rumori sospetti e dai passi che provenivano dal piano superiore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: sorpreso a rovistare di notte a casa di un’anziana a Monti, arrestato 55enne Sorpreso "a rovistare" all'interno di un'auto: 35enne denunciatoUn uomo di 35 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a rovistare all’interno di un’auto in via Metastasio, Tremestieri. Leggi anche: Sorpreso a rubare in casa di un'anziana, 19enne finisce in carcere Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Ercolano: sorpreso a rovistare all'interno di alcune autovetture in sosta; Viene sorpreso a rovistare dentro a un furgone e tenta la fuga dopo aver aggredito il proprietario; Como, sorpreso a rovistare all'interno di un'auto in sosta, ai poliziotti reagisce con calci e pugni. Arrestato; Ercolano, sorpreso a razziare auto in sosta: arrestato 21enne. ROMA: E' stato sorpreso nei paraggi dei uno dei garage di palazzi in viale Vasco De Gama sul litorale - facebook.com facebook #Allegri elogia #Gasperini: "Questa #Roma non è una sorpresa. Saelemaekers Sta meglio, ma..." x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.