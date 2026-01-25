Durante la partita a Roma, Koné si è infortunato dopo un contrasto con Rabiot, chiedendo immediatamente il cambio. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla durata dell’assenza. Restano da valutare gli esami medici per capire l’entità del problema e il tempo necessario per il suo recupero. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per aggiornamenti ufficiali.

Sostituzione obbligata per Gian Piero Gasperini, che poco prima dell'ora di gioco è stato costretto a rinunciare a Koné nell'importante match contro il Milan. Il centrocampista della Roma, alla ventiduesima presenza consecutiva da titolare in campionato, si è accasciato a terra dopo un contrasto con Rabiot e non è stato più in grado di proseguire l'incontro. Fortemente dolorante al flessore della gamba destra, il giocatore ha lasciato il campo zoppicante ed è andato diretto negli spogliatoi. Al suo posto è entrato Pisilli. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, questa è una mazzata: Koné si fa male e chiede il cambio, quanto starà fuori?

