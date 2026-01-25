Roma | principio di incendio di materiale edile davanti a chiesa in centro indagini in corso

Stamattina a Roma, davanti alla Basilica di San Lorenzo in Lucina, si è verificato un principio di incendio coinvolgente materiale edile. L’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’area è stata messa in sicurezza. La situazione è sotto controllo mentre proseguono le verifiche.

Momenti di paura si sono verificati questa mattina di fronte alla Basilica di San Lorenzo in Lucina, situata nel cuore di Roma, dove si è registrato un principio di incendio. Le fiamme sono scoppiate nell'area di cantiere presente nel porticato antistante la chiesa, coinvolgendo diversi materiali da cantiere, creando apprensione tra i passanti e i residenti della zona. Intervento tempestivo dei Carabinieri. Sul posto, sono intervenuti intorno alle 11:30 i carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, insieme al personale del Comando provinciale di Roma. Grazie all'uso degli estintori in dotazione, le forze dell'ordine sono riuscite a spegnere rapidamente le fiamme, evitando così ulteriori danni e garantendo la sicurezza della zona.

