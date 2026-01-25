Roma | Pianese Coisp scontri tra tifosi su A1 pianificati Daspo a vita e stop trasferte

A Roma, si segnalano scontri tra tifosi sulla A1, con ottanta supporters laziali intercettati dalla Polizia al casello di Monte Porzio Catone. L’episodio, che ha coinvolto ultras del Napoli, evidenzia la gravità delle tensioni tra gruppi di tifosi, portando a misure come Daspo a vita e il blocco delle trasferte. Un intervento necessario per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti.

Quanto accaduto sull’A1, con ottanta tifosi laziali intercettati dalla Polizia al casello di Monte Porzio Catone dopo gli scontri con ultras del Napoli, rappresenta un episodio di gravità estrema. Non si tratta di tensioni spontanee, ma di violenza organizzata e pianificata, come dimostra il sequestro di mazze, oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. Armi vere, portate con l’unico scopo di colpire. La dichiarazione di Domenico Pianese. Lo dichiara in una nota il segretario del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese. “Bloccare gruppi armati su un’arteria fondamentale come l’A1 – aggiunge – significa aver evitato conseguenze potenzialmente drammatiche: quella follia si sarebbe potuta trasformare in una tragedia, coinvolgendo anche cittadini completamente estranei che stavano semplicemente viaggiando. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

