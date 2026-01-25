Roma muore uomo investito da metro

Un uomo è deceduto questa sera sulla linea Metro A di Roma, in seguito a un incidente avvenuto alla stazione di Subaugusta. L’evento si è verificato intorno alle 18:00, causando disagi e interruzioni nei servizi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

18.00 Tragedia sulla Metro A di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Subaugusta. Sotto choc il macchinista che non ha potuto fare nulla,nonostante abbia tentato una disperata frenata.Chiusa la tratta tra Colli Albani e Anagnina. Sul posto i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Secondo i primi rilievi,confermati dalle immagini di sorveglianza l'uomo è precipitato sui binari. Non si esclude nessuna pista, dalla caduta accidentale al gesto estremo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tragedia in metro A, uomo muore investito da un treno: chiuso il tratto da Colli Albani ad AnagninaUn incidente si è verificato sulla linea A della metropolitana di Roma, provocando la morte di un uomo investito da un treno.

Tragedia sulla Metro A, uomo muore travolto da un treno. Tratta bloccataUn grave incidente si è verificato sulla Metro A di Roma, alla stazione di Subaugusta, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

IL FIGLIO DEL GIUDICE DEL PROCESSO A CIRO GRILLO È IL RAGAZZO CHE SI È LANCIATO SOTTO LA METRO -ROMA

Argomenti discussi: Muore investito da un treno a Firenze Campo di Marte, pesanti ritardi e circolazione ferroviaria in tilt; Attraversa la strada, viene travolto e ucciso a 65 anni: tragico incidente a Palestrina; Muore investito nella nebbia mentre è in strada con l’auto in panne; Investita da un autocarro a Casalotti: muore in ospedale una donna di 75 anni.

Roma, tragedia sulla Metro A: uomo muore travolto da un treno a Subaugusta. Linea bloccataUn uomo è morto dopo essere stato investito dalla metropolitana sui binari della linea A alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini, a Roma. Sul posto sono intervenuti polizia, ... ilmessaggero.it

Tragedia in metro A, uomo muore investito da un treno: chiuso il tratto da Colli Albani ad AnagninaTragedia a Roma, dove un uomo è stato travolto e ucciso da uno dei treni della linea A della metropolitana: chiuso tratto da Colli Albani ad Anagnina ... fanpage.it

+++ Ultima ora +++ Uomo muore travolto da un treno della Metro A di Roma. Tratta bloccata L'articolo è nei commenti - facebook.com facebook

Il #19gennaio 2006, venti anni fa, muore a Roma #NadiaGallicoSpano, costituente e poi deputata impegnata per l’affermazione della condizione femminile nella vita pubblica, è tra le fondatrici dell’ #UnioneDonneItaliane ( #UDI). x.com