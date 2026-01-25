Roma-Milan spazio a Leao largo a sinistra Ecco il piano E il lato fisico …

Roma-Milan si avvicina, con Rafael Leao pronto a scendere in campo dal primo minuto al fianco di Nkunku in attacco. La strategia dei rossoneri punta a sfruttare la sua velocità e il suo dinamismo sulla fascia sinistra. L'obiettivo è ottimizzare le potenzialità fisiche e tecniche di Leao per creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Un reparto offensivo che si prepara a una sfida chiave della stagione.

Verso Roma-Milan: secondo le ultime novità di formazione, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sulla coppia formata da Leao e Nkunku in attacco. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' il portoghese è a quota 7 gol, ma non segna da tre partite e contro i giallorossi ha segnato una sola volta all'Olimpico: 1 settembre 2023 nella vittoria per 2-1 con un gol in rovesciata. Leao ha lavorato in settimana a Milanello. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, probabili formazioni: Allegri punta su Nkunku e Ricci. Ecco le scelte>>> "L’obiettivo è sconfiggere il dolore rafforzando la muscolatura e ritrovare lo scatto", racconta la rosea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan-Roma, probabili formazioni: spazio a Leao e Nkunku

Verso Roma-Milan, probabili formazioni: Nkunku e Leao in attacco. In difesa spazio a luiIn attesa di Roma-Milan, si delineano le probabili formazioni di Gasperini e Allegri per la 22ª giornata di Serie A.

