Questa sera alle 20.45 all’Olimpico si gioca Roma-Milan, un incontro importante per la classifica. Gasperini dovrebbe confermare Malen in attacco, mentre Allegri schiererà Nkunku come centravanti. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre, basate sulle ultime indicazioni e sui possibili schieramenti dei tecnici.

Questa sera alle 20.45 all’Olimpico va in scena il big match Roma-Milan: ecco le probabili formazioni di Gasperini e Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Milan, probabili formazioni: Gasp conferma Malen, Allegri con Nkunku centravanti

Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-PulisicAnalizziamo le probabili formazioni di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A.

