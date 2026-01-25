Roma-Milan per Tomori un traguardo importante | 200 presenze in rossonero

Roma-Milan rappresenta un momento significativo per Fikayo Tomori, che questa sera raggiunge le 200 presenze con il club. Un traguardo importante che sottolinea la sua costanza e il contributo nel percorso del Milan. La partita si configura come un’occasione per celebrare la sua crescita e il suo ruolo all’interno della squadra.

Da pochi minuti è cominciata la super sfida che chiude questa domenica tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri. La partita dell'Olimpico, valida per la 22^ giornata di Serie A, è fondamentale per le due squadre. Ai giallorossi, in caso di vittoria questa sera, si aprirebbero orizzonti che a inizio stagione erano quasi impensabili. Con i tre punti, la Roma salirebbe al terzo posto, a un solo punto di distanza dal Milan secondo e metterebbe nel mirino anche l'Inter capolista. Cosa che vogliono fare anche i rossoneri. Non far scappare l'Inter a +6 importante quanto non farsi raggiungere dalle concorrenti per il quarto posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como-Milan, importante traguardo per Gabbia: con oggi fanno 100 presenze in Serie A col rossonero addossoMatteo Gabbia raggiunge un traguardo importante con il Milan, attestandosi a 100 presenze in Serie A.

Milan, Tomori vicino a un traguardo significativo: può arrivare con la RomaFikayo Tomori si appresta a raggiungere un traguardo importante con il Milan.

