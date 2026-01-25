Alle ore 20:45 all’Olimpico si affrontano Roma e Milan nella 22ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Gasperini che schiera i titolari. Questa partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre per consolidare le rispettive posizioni in classifica, in un contesto di grande equilibrio e tensione.

All’Olimpico è tutto definito. Roma e Milan scendono in campo alle 20:45 per la 22ª giornata di Serie A, con punti pesanti in palio: rossoneri secondi a 46, giallorossi quarti a 42. Gian Piero Gasperini va dritto sui titolarissimi. Davanti a Svilar il terzetto Mancini–Ndicka–Ghilardi (out Hermoso ), corsie a Celik e Wesley. In mezzo Cristante–Koné. Davanti il duo Dybala–Soulé alle spalle di Malen. Il Milan di Massimiliano Allegri risponde con Maignan; difesa Tomori–Gabbia–De Winter; centrocampo Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; coppia offensiva Nkunku–Leao. Le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Milan, formazioni ufficiali: Gasperini con i titolari

