Alla vigilia della partita tra Roma e Milan, si delineano le formazioni ufficiali per la 22ª giornata di Serie A. Dybala e Malen partiranno dal primo minuto, mentre Modric sarà in campo come titolare. Le scelte delle squadre offriranno spunti interessanti per l’ormai imminente sfida all’Olimpico.

Alla vigilia immediata del calcio d’inizio, emergono le indicazioni sulle formazioni di Roma e Milan per la sfida dell’Olimpico, valida per la 22ª giornata di Serie A. In casa giallorossa prende forma il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sulle corsie Celik e Wesley, in mezzo Cristante e Koné. Davanti spazio al talento: Dybala e Soulé alle spalle di Malen. Dall’altra parte il Milan si affida al 3-5-2. Maignan confermato in porta, linea difensiva con Tomori, Gabbia e De Winter. A centrocampo Saelemaekers e Bartesaghi larghi, Ricci in regia con Modric e Rabiot a supporto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Roma-Milan, formazioni: Dybala e Malen dal 1’, Modric titolare

Roma-Milan, Gasperini punta su Dybala e Malen

