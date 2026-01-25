Alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputa la partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito, trovate tutte le informazioni su dove seguire la diretta e le probabili formazioni. Restate aggiornati con il nostro live testuale per seguire l’andamento del match in tempo reale.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen. Panchina: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Lulli, Pisilli, El Aynaoui, Arena, El Shaarawy, Ferguson, Vaz, Soulé. Allenatore: Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Panchina: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri. Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Roma-Milan, partita della 22^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

