Alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si disputa Roma-Milan, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si è conclusa 1-1, con Pellegrini che ha trasformato un rigore. Segui il LIVE con la cronaca testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida del massimo campionato italiano.

Calcio di rigore per la Roma: fallo di mano di Bartesaghi che in area ha colpito il tiro di Celik con il braccio (largo) Su un'azione sviluppata da calcio d'angolo, Modric crossa in mezzo, De Winter si alza e con un colpo di testa made il pallone in rete: 1-0 per il Milan Un primo tempo pieno zeppo di errori tecnici da parte dei rossoneri. Roma pericolosa in più frazioni di gioco, Maignan mantiene comunque la parità grazie alle sue parate Altro miracolo da parte di Maignan: Celik prova il colpo di testa, Maignan para con un riflesso allucinante. Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan di Serie A 1-1: Pellegrini trasforma il rigore | LIVE News

