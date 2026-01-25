Alle 20:45 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su un match equilibrato tra due squadre in cerca di punti importanti in classifica.

Calcio di rigore per la Roma: fallo di mano di Bartesaghi che in area ha colpito il tiro di Celik con il braccio (largo) Su un'azione sviluppata da calcio d'angolo, Modric crossa in mezzo, De Winter si alza e con un colpo di testa made il pallone in rete: 1-0 per il Milan Un primo tempo pieno zeppo di errori tecnici da parte dei rossoneri. Roma pericolosa in più frazioni di gioco, Maignan mantiene comunque la parità grazie alle sue parate Altro miracolo da parte di Maignan: Celik prova il colpo di testa, Maignan para con un riflesso allucinante. Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan di Serie A 1-1: cala il sipario all’Olimpico | LIVE News

Roma-Milan di Serie A: la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE NewsAlle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si svolge la partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

Roma-Milan di Serie A 0-0: la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE NewsAlle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si svolge la partita tra Roma e Milan, valida per la 22^ giornata della Serie A 2025-2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Roma-Milan DIRETTA Probabili formazioni.

Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Roma-Milan LIVE 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: De Winter non sbaglia, Pellegrini rispondeLa diretta live di Roma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, Roma-Milan 1-1: 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.ra - facebook.com facebook

#RomaMilan, @Cristante a @DAZN_IT all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” - @OfficialASRoma #ASRoma #Roma #Cristante x.com