Roma-Milan di Serie A 0-1 | De Winter firma il vantaggio! | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma si gioca la sfida tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti sul risultato e gli sviluppi della partita, che vede il Milan in vantaggio grazie a un gol di De Winter. Un appuntamento importante per la stagione delle due squadre.

Su un'azione sviluppata da calcio d'angolo, Modric crossa in mezzo, De Winter si alza e con un colpo di testa made il pallone in rete: 1-0 per il Milan Un primo tempo pieno zeppo di errori tecnici da parte dei rossoneri. Roma pericolosa in più frazioni di gioco, Maignan mantiene comunque la parità grazie alle sue parate Altro miracolo da parte di Maignan: Celik prova il colpo di testa, Maignan para con un riflesso allucinante. Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Diretta gol Serie A LIVE: Roma-Milan 0-1, la sblocca De WinterSegui la diretta Gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Roma e Milan, conclusa con il gol di De Winter.

