Alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputa la gara tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, segnato da una parata decisiva di Maignan su Konè. Segui il live testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa partita.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ziólkowski, Lulli, Tsimikas, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, Vaz, Venturino, Ferguson. Allenatore: Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan di Serie A 0-0: paratona di Maignan su Konè | LIVE News

Leggi anche: Serie A, Milan-Roma 1-0: Maignan para il rigore di Dybala! | LIVE News

Leggi anche: Derby Inter-Milan di Serie A 0-1: Maignan para il rigore a Calhanoglu! | LIVE News

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mike Maignan makes Paulo Dybala wait

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Roma-Milan DIRETTA Probabili formazioni.

Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Roma-Milan diretta Serie A: segui la sfida di campionato tra Gasperini e Allegri LIVEBig match allo Stadio Olimpico tra i giallorossi, reduci da tre vittorie consecutive, e i rossoneri, che devono rispondere all'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

’ ’ Il pullman del Milan fa il suo ingresso allo stadio Olimpico: alle 20.45 il calcio d’inizio di Roma-Milan @maurizio__cardone #romamilan #milanpress - facebook.com facebook

Le ufficiali di Roma-Milan Pulisic parte dalla panchina x.com