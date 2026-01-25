Roma-Milan di Serie A 0-0 | la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si svolge la partita tra Roma e Milan, valida per la 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questo incontro, che vede le due squadre affrontarsi con obiettivi importanti in classifica. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi della partita.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ziólkowski, Lulli, Tsimikas, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, Vaz, Venturino, Ferguson. Allenatore: Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si svolge la partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

