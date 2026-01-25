Roma-Milan 1-1 | pari intenso nello scontro Champions

Roma e Milan si sono affrontate allo Stadio Olimpico nella 22ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio 1-1. La partita si è sviluppata su due volti, con i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo e i rossoneri più incisivi nella ripresa. Il gol di Pellegrini su rigore ha siglato il risultato finale, in un incontro che ha avuto importanti implicazioni in chiave Champions League.

Termina in parità il big match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, valido per la 22ª giornata di Serie A: l’1-1 finale nasce da una gara dai due volti, con i giallorossi padroni del primo tempo, i rossoneri più incisivi nella ripresa e il rigore di Pellegrini a fissare il risultato. Primo tempo a senso unico, Maignan tiene il Milan in piedi. La Roma parte con un’intensità feroce e nei primi quarantacinque minuti mette alle corde il Milan. La squadra di Gasperini occupa stabilmente la metà campo avversaria, recupera palla con continuità e costruisce occasioni in serie. Malen è il più attivo, Soulé prova ad accendersi tra le linee, Koné spinge in avanti, ma il gol non arriva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Milan 1-1: pari intenso nello scontro Champions Leggi anche: Condò su Milan-Roma: “Una macchia nello scontro diretto. Ecco perché hanno vinto i rossoneri” Leggi anche: Premier League: Pari tra Arsenal e Chelsea nello scontro diretto, il City torna secondo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Malen dal 1'; Pronostico Roma-Milan | Serie A 2025/26. Roma-Milan 1-1, le pagelle giallorosse: Dybala-Malen, solo buone intenzioni (6). Pellegrini, undici metri di gioia (7). Con Mancini non si passa (7)Roma-Milan finisce in parità all'Olimpico. Una prova da Premier della Roma alla quale però manca il gol su azione. E così dopo 36 partite è arrivato il ... leggo.it Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan para tutto e ferma Gasperini. A De Winter risponde Pellegrini su rigoreLa Roma gioca, Maignan para. Poi il Milan, nella ripresa esce, mette la faccia nella metà campo della Roma e segna con De Winter da azione di calcio d'angolo. Ma il vantaggio dura ... leggo.it Serie A, Roma-Milan 1-1: 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.ra - facebook.com facebook #RomaMilan, @Cristante a @DAZN_IT all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” - @OfficialASRoma #ASRoma #Roma #Cristante x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.