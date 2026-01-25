Roma-Milan 1-1 | pareggio di Pellegrini su rigore … | Serie A News

Nel match di Serie A tra Roma e Milan, finisce 1-1 all'Olimpico. La Roma apre le marcature con un rigore di Pellegrini, che supera il portiere avversario Maignan. Il Milan trova il pareggio nel secondo tempo, mantenendo inalterato il risultato fino al fischio finale. Un incontro equilibrato che riflette l’andamento della stagione delle due squadre.

Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il pareggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Al 72', su un cross al volo di Zeki Çelik dalla destra, Davide Bartesaghi tocca il pallone con il braccio largo in area di rigore. Per l'arbitro Alberto Colombo della Sezione A.I.A. di Como è penalty. Dal dischetto, al 74', si presenta Lorenzo Pellegrini: Mike Maignan intuisce nell'angolo alla sua sinistra, ma non para. Roma-Milan 1-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

