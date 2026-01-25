Roma-Milan 0-1 | la sblocca De Winter di testa! | Serie A News

Durante la partita tra Roma e Milan, Koni De Winter ha deciso l'incontro con un gol di testa su calcio d'angolo. La sua conclusione ha permesso ai rossoneri di prendere temporaneamente il vantaggio, in una sfida equilibrata. Di seguito, i dettagli e il racconto del momento che ha deciso il risultato.

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Al 62', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, scambio tra Luka Modric e Davide Bartesaghi, cross calibrato del croato, colpo di testa di Koni De Winter e palla nel sacco per il vantaggio rossonero! Roma-Milan 0-1!

