Al termine del primo tempo di Roma-Milan 0-0, il match allo stadio Olimpico registra un equilibrio tattico. Maignan si è distinto come protagonista tra i pali, mentre l’attacco delle squadre non ha ancora trovato la via della rete. Ecco un’analisi dei primi 45 minuti della 22ª giornata di Serie A, con focus sulle caratteristiche e le opportunità emerse in questa fase iniziale del confronto.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Pronti, via e dopo 15 secondi di gioco Donyell Malen si presenta a tu per tu con Mike Maignan, ma l'attaccante della Roma calcia debolmente verso lo specchio della porta. L'estremo difensore francese para facilmente a terra. Replica il Milan con il contropiede, avviato da Adrien Rabiot e rifinito dal tiro, al 3', di Alexis Saelemaekers: il suo sinistro, però, termina di molto sul fondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roma-Milan 0-0 (45'): Maignan protagonista. Dov'è l'attacco? | Serie A News

