A Valmontone, in provincia di Roma, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è reso necessario a seguito di segnalazioni e attività di indagine, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sul territorio.

I carabinieri della stazione di Valmontone, situata in provincia di Roma, hanno effettuato un arresto in flagranza di reato nei confronti di un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’individuo è gravemente indiziato di diversi reati, tra cui estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Dettagli dell’estorsione. In particolare, l’uomo si era inizialmente presentato presso un’attività commerciale nel centro cittadino, dove ha preteso la restituzione di una somma di denaro che i suoi familiari avevano precedentemente versato come caparra per una pratica di successione ereditaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 50enne a Valmontone

Valmontone. 50enne del luogo arrestato dai Carabinieri. I reati: estorsione, minacce, resistenza a pubblico ufficialeNella serata di ieri, i Carabinieri di Valmontone hanno arrestato un uomo di 50 anni residente nel luogo, in seguito a un’operazione di controllo.

Leggi anche: Ex Ilva, dopo proteste in piazza indagini per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: OCTOPUS, ESTORSIONI AL MERCATO DEL MARTEDÌ: CI CONTATTÒ D'ALTERIO. C'ERA UNA PAX MAFIOSA TRA LUI E I DI SILVIO; Minacce e 'prelievi' sullo stipendio per spese di vitto e alloggio: marito e moglie arrestati per estorsione; Prosciolto dall’accusa di usura ed estorsione: finisce l’odissea giudiziaria di un imprenditore tarantino; Ricatto per la marijuana, agli arresti domiciliari per un 18enne di Cavour.

Lotito libera la Lazio, 5 perquisizioni a Roma. Indagine della procura su tentata estorsione e minacceUna serie di perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio, Claudio Lotito. I ... romatoday.it

Minacce e tentata estorsione a Lotito per far cedere la Lazio: cinque indagatiLa contestazione da parte dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito assume contorni sempre più torbidi al punto da provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Procura di Roma ... ilgiornale.it

Radio Studio 93 - Solo Belle Canzoni. Orchestra 93 · Gamma Mamma. #Estorsioni e #truffe a donne #anziane. Passa per la provincia di #Roma l’operazione del Comando Provinciale di Padova della Guardia di #Finanza. Dieci le persone indagate, tutte italia - facebook.com facebook