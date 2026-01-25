Roma accelera sul mercato per rafforzare l’esterno sinistro, puntando a consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo giocatore. Wolfe si avvicina alla quota desiderata, mentre Methalie sta affrontando un percorso di crescita. La società lavora con attenzione per completare la rosa e garantire soluzioni adeguate alle esigenze tecniche della squadra.

La Roma stringe i tempi sul mercato e accelera per consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno sinistro. In queste ore il dossier è entrato nella fase operativa: due nomi sono sul tavolo, con sviluppi differenti. Il primo profilo valutato è Dayann Methalie del Tolosa. La Roma ha fatto sapere di essere pronta a spingersi fino a circa 15 milioni, ma la distanza resta ampia: la richiesta francese è nettamente più alta e, al momento, rende l’operazione complessa. Più percorribile, invece, la strada che porta a David Møller Wolfe del Wolverhampton. Contatti avviati tra i club nelle ultime ore e apertura a un’operazione di fine mercato, favorita anche dagli incastri in uscita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, esterno sinistro: Wolfe prende quota, Methalie in salita

Roma, esterno sinistro: muro Fiorentina su FortiniRoma sta lavorando per rafforzare la fascia sinistra, con l’obiettivo di fornire a Gian Piero Gasperini un nuovo elemento.

Roma, cercasi esterno sinistro: scartata l’ipotesi Nuno TavaresRoma è alla ricerca di un esterno sinistro da inserire nella rosa in vista della seconda parte della stagione.

