A Morlupo, in provincia di Roma, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata, provocando l’intervento delle squadre di soccorso. All’interno dell’edificio si trovava un uomo di origine extracomunitaria, al momento disperso tra le macerie. Le operazioni di ricerca sono in corso per localizzare eventuali persone coinvolte. La situazione resta sotto controllo, e le autorità monitorano con attenzione gli sviluppi.

Momenti di grande apprensione si sono verificati nel Comune di Morlupo, situato in provincia di Roma, dove nel pomeriggio di oggi è crollata una palazzina abbandonata, all’interno della quale risiedeva un uomo di origine extracomunitaria. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16:00, e le cause del cedimento dell’edificio, che si trova in piazza Giovanni XXIII, sono attualmente oggetto di indagini approfondite. Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Immediatamente dopo il crollo, sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: crolla palazzina in stato abbandono a Morlupo, si cerca una persona tra le macerie

Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le macerieA Morlupo, vicino Roma, si sono susseguite ore di apprensione dopo il crollo di una palazzina abbandonata, dove si sospetta ci fosse una persona extracomunitaria.

Roma, crolla palazzina abbandonata a Morlupo: si cerca una personaA Morlupo, in provincia di Roma, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata, abitata da un extracomunitario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Crolla palazzina nell'Aretino, tre persone ferite. Grave una donna; Arezzo, crolla una palazzina dopo un'esplosione: tre feriti gravi; Un’esplosione causa il crollo di una palazzina ad Arezzo; FOTO e VIDEO | Esplosione alle porte di Arezzo, crollata una palazzina. Ci sono tre feriti.

Morlupo. Crolla una palazzina in stato di abbandono. Tra le macerie forse una personaSi tratta di un uomo senza fissa dimora che aveva trovato rifugio nell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri ... rainews.it

Crolla una palazzina vicino Roma, si cerca una persona sotto le macerieUna palazzina disabitata è crollata a Morlupo. All’interno viveva una persona senza fissa dimora: vigili del fuoco al lavoro con unità cinofile ... fanpage.it

Gasp, che delusione: la Roma crolla in casa, il Torino fa festa al 90'. Granata ai quarti contro l'Inter - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook