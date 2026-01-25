Questa mattina, la polizia di Stato ha fermato 80 tifosi della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, dopo un contatto con ultras del Napoli. I fermati sono stati sottoposti a controlli e, durante le operazioni, sono stati sequestrati alcuni coltelli. L'intervento fa parte delle attività di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica in occasione di eventi sportivi.

Sono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all’alba di questa mattina dalla polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma. Una volta bloccati, sono stati identificati anche con il supporto della Polizia scientifica. Durante le operazioni di identificazione, sono stati sequestrati diversi oggetti pericolosi, tra cui coltelli, taglierini e petardi, oltre a caschi e aste. Questo gruppo di tifosi, proveniente dalla trasferta a Lecce, si trovava a bordo di van e auto private e è stato intercettato lungo l’autostrada A1 da equipaggi della polizia stradale, dopo che era stata registrata una notizia di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone tra i tifosi biancocelesti e gli ultras del Napoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: bloccati 80 tifosi Lazio dopo contatto con ultras Napoli su A1, sequestrati coltelli

Scontri in A1 tra ultras di Napoli e Lazio. Bloccati 80 biancocelesti con mazze e coltelli da cucinaNella notte del 25 gennaio 2026, sull'autostrada A1 si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e ultras della Lazio, che viaggiavano rispettivamente verso Torino e rientravano da Lecce.

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglieriniQuesta mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, la polizia è intervenuta a seguito di scontri tra tifosi di Lazio e Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scontri in autostrada: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione; Frosinone, lavori per il sovrappasso: treni, stop per alcuni giorni.

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

Scontri sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Lazio, identificati 80 ultrasSono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all'alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone ... msn.com

Roma. Tifosi laziali di rientro da Lecce bloccati ed identificati dalla Polizia di Stato all’alba al casello di Monte Porzio Catone. #poliziadistato#questuradiroma#essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/ - facebook.com facebook

Roma, truffa anziana per 150mila euro. Bloccato un giovane in trasferta da Napoli ift.tt/AOBjhVv x.com