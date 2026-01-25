Una crisi diplomatica tra Roma e Berna si è aperta a seguito della decisione della magistratura svizzera di concedere la libertà provvisoria al principale indagato per la strage di Crans-Montana. La situazione ha generato tensioni tra i due governi, evidenziando divergenze sulle modalità di gestione del caso e sulle implicazioni diplomatiche. La vicenda resta sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle relazioni bilaterali.

Si apre una crisi diplomatica senza precedenti tra Roma e Berna, innescata dalla decisione della magistratura elvetica di concedere la libertà provvisoria al principale indagato per la strage di Crans-Montana. Il ministero degli Affari Esteri ha disposto il richiamo immediato per consultazioni dell’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, un atto di eccezionale gravità politica che segnala la profonda frattura istituzionale tra i due Paesi dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale ‘Le Constellation’. L’uomo è indagato per omicidio colposo plurimo in relazione all’incendio che, lo scorso primo gennaio, ha causato 40 vittime, tra cui sei giovanissimi cittadini italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma-Berna Crisi diplomatica

Leggi anche: Crisi diplomatica con Mosca, Zakharova attacca l’Italia: “Crollerete per gli aiuti a Kiev”. Roma convoca ambasciatore russo

Leggi anche: Tokyo-Pechino, nuova turbolenza. La crisi diplomatica esplosa attorno a Taiwan

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roma-Berna Crisi diplomatica; Moretti libero, è crisi diplomatica. Roma richiama l'ambasciatore. Cassis e Parmelin: Separazione dei poteri; Crisi diplomatica Italia-Svizzera: Moretti scarcerato, Meloni richiama l'ambasciatore da Berna; Chigi convoca ambasciatore da Berna, Italia sbotta contro la Svizzera tra tensioni impreviste e scenari diplomatici oscuri.

Roma-Berna Crisi diplomaticaSi apre una crisi diplomatica senza precedenti tra Roma e Berna, innescata dalla decisione della magistratura elvetica di concedere la libertà provvisoria al principale indagato per la strage di Crans ... quotidiano.net

Moretti libero, è crisi diplomatica. Roma richiama l'ambasciatore. Cassis e Parmelin: Separazione dei poteriLa premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani «hanno dato istruzione a Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Bé ... ticinolibero.ch

EUROPA LEAGUE Roma - Stuttgart 22.01 21:00 info: @romaclubberlino Tante Käthe - Bernauer Str.63 DAJE ROMA DAJE . . #asr #dajeroma #calcio #football #totti curvasudroma giallorossi asromaultras curvasud romanisti dajeromadaje facebook

*NOTA DI PALAZZO CHIGI* *_L’ITALIA RAPPRESENTA LA SUA PROTESTA ALLA MAGISTRATURA SVIZZERA. RICHIAMATO L’AMBASCIATORE D’ITALIA A BERNA_* Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno x.com