Roby Baggio e mamma Matilde | storia d' amore preghiere e bistecche in otto bocconi

Roby Baggio e sua madre Matilde condividono una storia fatta di affetto, fede e rispetto reciproco. Una madre devota, che tra preghiere e tradizioni, ha sostenuto il suo figlio nel percorso di vita, anche quando le sue scelte differivano dalle sue. La loro relazione riflette valori di amore incondizionato e comprensione, testimonianza di un legame forte e autentico che ha accompagnato il percorso di uno dei più grandi calciatori italiani.

Gli occhi taglienti, stretti, occhi da cinese, simili a una fessura e dentro quella fessura, dentro quella feritoia, una luce. La luce speciale che fa da preludio al sorriso: lui e lei, il figlio e la madre, lo stesso scintillio. Di Roberto Baggio, di sua mamma Matilde nata Rizzotto, andata sposa a Florindo, madre di otto figli. Roberto è il sesto, prima di lui Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Annamaria, questi i primi cinque, poi a ruota Roberto, Nadia e Eddy, ex calciatore anche lui, chiamato come Merckx, che di papà Florindo era l’idolo. Certo, quella volta Matilde lasciò che all’ottavo figlio fosse suo marito a decidere, dai, stavolta tocca a te. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Grave lutto per Roberto Baggio, morta mamma MatildeÈ venuta a mancare Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio.

Roberto Baggio e l'addio alla mamma Matilde: «Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'universo. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita»Roberto Baggio ha condiviso sui social la notizia della scomparsa di sua madre, Matilde.

