Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, si confronta per la prima volta in televisione con Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. Nel corso dell’intervista, affronta temi personali, tra cui la perdita del padre Domenico e le scelte di vita, condividendo riflessioni sulla propria esperienza e sulla propria identità. Un’occasione per conoscere da vicino una figura nota per il suo lavoro e per le sue testimonianze autentiche.

Nel salottino di Verissimo arriva per la prima volta Roberta Bruzzone, protagonista di un’intervista intensa e inedita con Silvia Toffanin. La criminologa e psicologa forense apre il suo cuore come non aveva mai fatto prima, ripercorrendo il dolore per la perdita dei genitori, l’origine della sua vocazione investigativa e un percorso sentimentale complesso, segnato da cadute e rinascite. La perdita dei genitori Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Il racconto parte dal lutto più recente: la scomparsa del padre Domenico. Roberta Bruzzone spiega: «È mancato da poco e il dolore è ancora fortissimo». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Roberta Bruzzone, il padre Domenico morto: «Non si è curato come avrebbe dovuto, ho scelto di non avere figli: non sono adatta a fare la madre»

“Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. Ho scelto di non avere figli. Non credo di essere adatta a fare la madre”: così Roberta BruzzoneRoberta Bruzzone, nota criminologa, si è raccontata durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio, condividendo le sue esperienze personali e le difficoltà affrontate, tra cui minacce di morte e la decisione di non avere figli.

Roberta Bruzzone a Verissimo: lutti, minacce e scelte radicali, perché ha scelto di non diventare madreRoberta Bruzzone si apre a Verissimo, condividendo aspetti della sua vita privata spesso tenuti lontani dal pubblico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, dubbi di Bruzzone sull'arma e situazione peggiore, ci sarebbe un complice; Roberta Bruzzone, la casa fortezza, il marito poliziotto e la morte della mamma: Ovunque tu sia, sarai sempre con me; Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha ucciso un ladro durante una rapina in casa. Il padre urla: Lasciatelo stare, schifosi; Federica Torzullo scomparsa, per Roberta Bruzzone: C'è un elemento straordinariamente indicativo.

Bruzzone svela il padre perduto e la scelta radicale: perché ha deciso di non diventare mai madreRoberta Bruzzone, il dramma del padre morto: «Non si è curato come avrebbe dovuto, ho scelto di non avere figli: non sono adatta a fare la madre»Il pa ... assodigitale.it

Roberta Bruzzone, il dramma del padre morto: «Non si è curato come avrebbe dovuto, ho scelto di non avere figli: non sono adatta a fare la madre»Nel salottino di Verissimo arriva per la prima volta Roberta Bruzzone, protagonista di un’intervista intensa e inedita con ... msn.com

La criminologa Roberta Bruzzone a Verissimo parla delle minacce ricevute e della scelta consapevole di non diventare madre - facebook.com facebook