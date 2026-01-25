Ristori post-alluvione Le Cab risarcite con 16 milioni di euro

Le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna hanno concluso con successo le procedure di richiesta risarcimento per le alluvioni del 2023 e 2024. Attraverso la piattaforma Sfinge, sono stati riconosciuti circa 16 milioni di euro in favore delle aziende agricole colpite dal maltempo. Questa misura rappresenta un passo importante per il ristoro dei danni subiti e per il supporto alla ripresa del settore agricolo locale.

Dopo il maltempo, finalmente qualche buona notizia. Infatti le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna hanno chiuso positivamente le istruttorie di primo e secondo livello per ottenere i risarcimenti rispetto alle alluvioni del 2023 e 2024 legati alla piattaforma Sfinge. La struttura commissariale, guidata dall'ingegner Fabrizio Curcio, ha emanato quasi tutti i decreti per la concessione dell'acconto del 50% del contributo riconosciuto. Un risultato che consentirà, sommate tutte le linee di finanziamento attivate sul fronte alluvione, di ottenere oltre 16 milioni di euro di risarcimenti, a fronte di 30 milioni di euro di danni accertati.

