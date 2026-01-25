Risse e sparatorie in stile far west Tra cuculi e briganti delle paludi

Ponte Cucco, situata a nord di San Giorgio nel cesenate, è una località che si distingue per il suo paesaggio particolare e la sua storia. Tra insediamenti di origine rurale e caratteristiche naturali, questa zona è spesso associata a episodi di risse e sparatorie, evocando atmosfere in stile far west. La sua posizione al confine tra Cesena, Ravenna e il cervese la rende un luogo ricco di storia e tradizioni rurali.

Si fa presto a dire Ponte Cucco, località a nord di San Giorgio, nel cesenate al confine con il cervese e la Provincia di Ravenna. Ponte Cucco, 'E pont de còch': con storie sorprendenti del nostro passato, tra cuculi con il loro ritmico 'cu cù' (da cui il nome del borgo, nonché degli antichi orologi a cucù), briganti delle paludi, risse e sparatorie stile far west ma in terra di sangiovese, nel fine '800 cesenate. Volendo, ci sono un mucchio di storie da ritrovare - non solo per ricordare, ma per capire la fatica della storia e della civiltà- se solo si ha la pazienza, e la passione, della ricerca di spunti e testimonianze inconsuete.

